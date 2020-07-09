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Минюст решил закрыть восемь колоний

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Министерство юстиции Украины решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии, а уволенному персоналу предложат новую работу. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковельская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония №109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37", - сказала Высоцкая.

По ее словам, также разработан план мероприятий, которые пройдут после принятого решения.

Так, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний с лучшими условиями содержания, а персонал уволят и предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

"Это позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы карательно-исполнительной службы", - рассказала Высоцкая.

Кроме того, она отметила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы улучшать инфраструктуру, в частности ремонтировать или строить новые следственные изоляторы.

Напомним, за платные камеры в восьми СИЗО арестанты "выложили" уже почти 209 тыс. грн.

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