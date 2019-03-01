Мін'юст: ці вибори необхідно проводити саме на паперових бюлетенях

“Я — абсолютний прихильник онлайн сервісів та онлайн послуг, але я вважаю, що у цей час, з тими викликами, які має Україна, з тими спробами втручання держави-агрессора, ми повинні ці вибори проводити консервативно, з паперовими бюлетенями, і чесно рахувати кожен голос українця”, — сказав міністр.

За його словами, вже через 5-10 років можна буде вводити систему онлайн голосування.

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“Ми точно пройдемо ці вибори чесно, і я впевнений, що з часом українці зможуть голосувати на будь-яких виборах з мобільного телефону. Але для цього потрібен певний час”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Державний реєстр виборців у режимі онлайн дозволяє відслідковувати всі зміни, що унеможливлює повторне голосування на іншій дільниці.