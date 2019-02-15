ЦВК запровадила систему захисту від багаторазового голосування

"База даних Державного реєстру виборців є єдиною базою даних по всій країні, і кожен працівник у режимі онлайн бачить, хто яку зміну зробив і в якому відділі введення це відбулось. Програмне забезпечення розроблено таким чином, що це унеможливлює той випадок, коли одна й та сама особа може двічі зробити собі тимчасову зміну місця голосування на одних і тих самих виборах", - зазначив Стельмах.

За його словами, це стосується не тільки жителів тимчасово окупованих територій, а й інших категорій громадян, які також мають право тимчасово змінити місце голосування. При цьому він нагадав, що виборці з тимчасово окупованих територій мають змогу змінити дільницю для голосування без зміни виборчої адреси.

"У мене зафіксовано, що 13 осіб намагались повторно пройти – спочатку пройшли один орган введення, щоб зробити тимчасову зміну місця голосування, а потім інший", - додав він.

Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.

У Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Україні Криму дали інструкції щодо голосування на виборах.