ЦВК запровадила систему захисту від багаторазового голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Державний реєстр виборців у режимі онлайн дозволяє відслідковувати всі зміни, що унеможливлює повторне голосування на іншій дільниці. Про це повідомив керівник служби розпорядника державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"База даних Державного реєстру виборців є єдиною базою даних по всій країні, і кожен працівник у режимі онлайн бачить, хто яку зміну зробив і в якому відділі введення це відбулось. Програмне забезпечення розроблено таким чином, що це унеможливлює той випадок, коли одна й та сама особа може двічі зробити собі тимчасову зміну місця голосування на одних і тих самих виборах", - зазначив Стельмах.
За його словами, це стосується не тільки жителів тимчасово окупованих територій, а й інших категорій громадян, які також мають право тимчасово змінити місце голосування. При цьому він нагадав, що виборці з тимчасово окупованих територій мають змогу змінити дільницю для голосування без зміни виборчої адреси.
"У мене зафіксовано, що 13 осіб намагались повторно пройти – спочатку пройшли один орган введення, щоб зробити тимчасову зміну місця голосування, а потім інший", - додав він.
Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.
У Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Україні Криму дали інструкції щодо голосування на виборах.