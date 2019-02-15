ЦИК ввела систему защиты от многократного голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Государственный реестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"База данных Государственного реестра избирателей является единой базой данных по всей стране, и каждый работник в режиме онлайн видит, кто изменении сделал и в каком отделе ввода это произошло. Программное обеспечение разработано таким образом, что это делает невозможным тот случай, когда одно и то же лицо может дважды сделать себе временную смену места голосования на одних и тех же выборах", - отметил Стельмах.
По его словам, это касается не только жителей временно оккупированных территорий, но и других категорий граждан, которые также имеют право временно изменить место голосования. При этом он напомнил, что избиратели с временно оккупированных территорий могут изменить участок для голосования без изменения избирательного адреса.
"У меня зафиксировано, что 13 человек пытались повторно пройти - сначала прошли один орган ввода, чтобы сделать временную смену места голосования, а затем другой", - добавил он.
Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.
В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украины Крыму дали инструкции по голосованию на выборах.