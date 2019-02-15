ЦИК ввела систему защиты от многократного голосования

"База данных Государственного реестра избирателей является единой базой данных по всей стране, и каждый работник в режиме онлайн видит, кто изменении сделал и в каком отделе ввода это произошло. Программное обеспечение разработано таким образом, что это делает невозможным тот случай, когда одно и то же лицо может дважды сделать себе временную смену места голосования на одних и тех же выборах", - отметил Стельмах.

По его словам, это касается не только жителей временно оккупированных территорий, но и других категорий граждан, которые также имеют право временно изменить место голосования. При этом он напомнил, что избиратели с временно оккупированных территорий могут изменить участок для голосования без изменения избирательного адреса.

"У меня зафиксировано, что 13 человек пытались повторно пройти - сначала прошли один орган ввода, чтобы сделать временную смену места голосования, а затем другой", - добавил он.

Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.

В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украины Крыму дали инструкции по голосованию на выборах.