Минюст: эти выборы необходимо проводить именно с бумажными бюллетенями
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Когда-нибудь Украина сможет ввести электронное голосование, но при современных выборах необходимо осуществить процесс как-можно консервативнее. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, передает корнспондент УНН.
“Я — абсолютный сторонник онлайн сервисов и онлайн услуг, но я считаю, что в это время, с теми вызовами, которые имеет Украина, с теми попытками вмешательства государства-агрессора, мы должны эти выборы проводить консервативно, с бумажными бюллетенями, и честно считать каждый голос украинцев”, — сказал министр.
По его словам, уже через 5-10 лет можно будет вводить систему онлайн голосования.
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“Мы точно пройдем эти выборы честно, и я уверен, что со временем украинцы смогут голосовать на любых выборах с мобильного телефона. Но для этого требуется определенное время”, — добавил он.
Как сообщал УНН, Государственный реестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке.