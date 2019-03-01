Минюст: эти выборы необходимо проводить именно с бумажными бюллетенями

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Когда-нибудь Украина сможет ввести электронное голосование, но при современных выборах необходимо осуществить процесс как-можно консервативнее. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, передает корнспондент УНН.

“Я — абсолютный сторонник онлайн сервисов и онлайн услуг, но я считаю, что в это время, с теми вызовами, которые имеет Украина, с теми попытками вмешательства государства-агрессора, мы должны эти выборы проводить консервативно, с бумажными бюллетенями, и честно считать каждый голос украинцев”, — сказал министр.

По его словам, уже через 5-10 лет можно будет вводить систему онлайн голосования.

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“Мы точно пройдем эти выборы честно, и я уверен, что со временем украинцы смогут голосовать на любых выборах с мобильного телефона. Но для этого требуется определенное время”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Государственный реестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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