Мін'юст США відзвітував про перевірку розмови Трампа і Зеленського

“Управління у кримінальних справах Міністерства (юстиції) вивчило офіційний запис (згаданої) бесіди і прийшло до висновку, спираючись на факти і відповідне законодавство, що не було порушення норм фінансування виборчих кампаній, що ніякі інші дії не потрібні. Все уповноважені відділи міністерства погодилися з цим юридичним висновком, і міністерство закрило справу”, — підкреслюється в документі.

У ньому також говориться, що влада США вивчає, яку роль Україна і ряд інших країн зіграли у відкритті американськими спецслужбами в 2016 році контррозвідувального розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Таку перевірку проводить зараз спецпрокурор Джон Дарем, що розслідує обставини початку американськими спецслужбами стеження за Трампом в ході президентської виборчої кампанії 2016 року в США. “Команда міністерства юстиції, яку очолює Джон Дарем, окремо вивчає масштаби, в яких ряд країн, включаючи Україну, зіграв роль в контррозвідувальному розслідуванні, направленому на кампанію Трампа під час виборів 2016 року”, — зазначила Кьюпек.

Крім того, повідомила вона, окремі українські громадяни вже добровільно дали свідчення спецпрокуророві Дарему. “(Міністр юстиції і) генеральний прокурор (США Вільям Барр) ще не контактував з Україною в зв’язку з цим розслідуванням. Однак певні українці, які не є членами уряду, добровільно надали інформацію Дарему, яку він оцінює”, — підкреслив Кьюпек. Імен цих осіб вона не називає.

У заяві також пояснюється, що Барр був сповіщений про зміст липневої телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським “через кілька тижнів” після цієї бесіди. Дзвінок Трампа Зеленському відбувся 25 липня.

“Президент (Трамп) не говорив з генеральним прокурором (Барром) про розслідування Україною чого б то не було, що відноситься до колишнього віце-президента (США Джозефу) Байдена або його сина (Хантера). Президент (Трамп) не просив генерального прокурора (Барра ) контактувати з Україною по даній справі або якихось іншим. Генеральний прокурор (Барр) не контактував з Україною у даній справі або якихось інших темах”, — запевняє Кьюпек.

За її словами, не було у Барра контактів з цього питання і з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. “Генеральний прокурор не обговорював цю справу або щось що відноситься до України з Руді Джуліані”, — вказується в заяві.

Як писав УНН раніше, Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа та Зеленського.