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Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министерство юстиции США рассмотрело содержание июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек, передает УНН со ссылкой в частности на телеканал CBS и издание The New York Times.

Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского

“Управление по уголовным делам Министерства (юстиции) изучило официальную запись (упомянутой) беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело”, — подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что власти США изучают, какую роль Украины и ряд других стран сыграли в открытии американскими спецслужбами в 2016 году контрразведывательном расследовании в отношении президента Дональда Трампа.

Такую проверку проводит сейчас спецпрокурор Джон Дарем, расследующий обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за Трампом в ходе президентской избирательной кампании 2016 года в США. “Команда министерства юстиции, которую возглавляет Джон Дарем, отдельно изучает масштабы, в которых ряд стран, включая Украину, сыграл роль в контрразведывательном расследовании, направленном на кампанию Трампа во время выборов 2016 года”, — отметила Кьюпек.

Кроме того, сообщила она, отдельные украинские граждане уже добровольно дали показания спецпрокурору Дарему. “(Министр юстиции и) генеральный прокурор (США Уильям Барр) еще не контактировал с Украиной в связи с этим расследованием. Однако определенные украинцы, не являющиеся членами правительства, добровольно предоставили информацию Дарему, которую он оценивает”, — подчеркнул Кьюпек. Имен этих лиц она не называет.

В заявлении также поясняется, что Барр был извещен о содержании июльского телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским “через несколько недель” после этой беседы. Звонок Трампа Зеленскому состоялся 25 июля.

“Президент (Трамп) не говорил с генеральным прокурором (Барром) о расследовании Украиной чего бы то ни было, относящегося к бывшему вице-президенту (США Джозефу) Байдену или его сыну (Хантеру). Президент (Трамп) не просил генерального прокурора (Барра) контактировать с Украиной по данному делу или каким-то другим. Генеральный прокурор (Барр) не контактировал с Украиной по данному делу или каким-то иным темам”, — заверяет Кьюпек.

По ее словам, не было у Барра контактов по этому вопросу и с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. “Генеральный прокурор не обсуждал это дело или что-то относящееся к Украине с Руди Джулиани”, — указывается в заявлении.

Как писал УНН ранее, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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