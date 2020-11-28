Мін'юст США розширив способи страти засуджених на федеральному рівні

За даними газети, крім вже дозволеної смертельної ін’єкції, влади штатів отримають право використовувати “будь-який інший спосіб (страти), запропонований законом штату, в якому був винесений вирок”. До них відносяться дозволені в декількох американських штатах отруєння газом, страта на електричному стільці і розстріл. Зміни вступлять в силу 24 грудня.

У свою чергу агентство Associated Press інформувало з посиланням на джерело в Мін’юсті, що, незважаючи на внесені зміни, дві заплановані на грудень страти будуть приведені у виконання за допомогою ін’єкцій. При цьому він не надав інформацію про те, як будуть здійснені страти трьох федеральних злочинців, призначені на січень.

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У середу телекомпанія СNN повідомила, що влада США має намір привести у виконання смертні вироки п’яти засуджених на федеральному рівні злочинців до запланованої на 20 січня 2021 року, день інавгурації обраного президента Сполучених Штатів, яким, згідно з оцінками американських ЗМІ, став демократ Джозеф Байден. Як зазначає телекомпанія, якщо всі смертні вироки будуть приведені у виконання, то число страчених федеральними властями злочинців за останні півроку досягне 13.

Нагадаємо, в США вперше за 70 років стратять жінку.