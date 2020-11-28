Минюст США расширил способы казни осужденных на федеральном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство юстиции США внесло поправки в нормы осуществления казни преступников, осужденных на федеральном уровне. Как сообщает в пятницу газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра, местные власти смогут проводить казнь любым легальным на территории данного штата способом, передает УНН.
По данным газеты, кроме уже разрешенной смертельной инъекции, власти штатов получат право использовать “любой другой способ (казни), предложенный законом штата, в котором был вынесен приговор”. К ним относятся разрешенные в нескольких американских штатах отравления газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.
В свою очередь агентство Associated Press информировало со ссылкой на источник в Минюсте, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение с помощью инъекций. При этом он не предоставил информацию о том, как будут осуществлены казни трех федеральных преступников, предназначенные на январь.
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В среду телекомпания СNN сообщила, что власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных на федеральном уровне преступников к запланированной на 20 января 2021, день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов, которым, по оценкам американских СМИ, стал демократ Джозеф Байден. Как отмечает телекомпания, если все смертные приговоры будут приведены в исполнение, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13.
Напомним, в США впервые за 70 лет казнят женщину.