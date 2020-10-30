Мін’юст планує спростити порядок працевлаштування в ОТГ держреєстраторів

"У зв’язку з реформою адміністративно-територіального устрою України – створенням нових об’єднаних територіальних громад – Мін’юст планує дещо змінити механізм переведення до нових ОТГ державних реєстраторів та спростити порядок їх працевлаштування", - йдеться у повідомленні.

Так, міністерство має намір відмовитися від необхідності проведення спеціальної перевірки у разі такого переведення. Наразі, через кадровий "голод", проведення відповідного кваліфікаційного іспиту і тестування для Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції є одним із пріоритетних завдань.

"Плануємо реалізувати його вже найближчим часом, в ідеалі – до нового року. Можливо, ми підемо вже протореним шляхом: організуємо ці заходи із дотриманням соціальної дистанції і всіх протиепідемічних правил, як це було зроблено при проведенні ЗНО цього літа. Зараз шукаємо відповідну локацію і технічні можливості для реалізації цього завдання. Втім, звісно, все залежатиме від динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні", - повідомили у Мін'юсті.

В Міністерстві очікують близько 700 кандидатів на складання кваліфікаційного іспиту на право зайняття нотаріальною діяльністю.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР. Так, кількість районів скоротили з 490 до 136.