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Минюст планирует упростить порядок трудоустройства в ОТО госрегистраторов

Минюст планирует упростить порядок трудоустройства в ОТО госрегистраторов

Киев  •  УНН

 • 13137 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство юстиции Украины планирует упростить порядок трудоустройства в ОТО государственных регистраторов, ожидают около 700 кандидатов на занятие нотариальной деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В связи с реформой административно-территориального устройства Украины - созданием новых объединенных территориальных общин - Минюст планирует несколько изменить механизм перевода в новые ОТО государственных регистраторов и упростить порядок их трудоустройства", - говорится в сообщении.

Так, Министерство намерено отказаться от необходимости проведения специальной проверки в случае такого перевода. Сейчас из-за кадрового "голода", проведение соответствующего квалификационного экзамена и тестирования для Департамента нотариата и государственной регистрации Министерства юстиции является одной из приоритетных задач.

"Планируем реализовать его в ближайшее время, в идеале - до нового года. Возможно, мы пойдем уже проторенным путем: организуем эти меры с соблюдением социальной дистанции и всех противоэпидемических правил, как это было сделано при проведении ВНО этим летом. Сейчас ищем соответствующую локацию и технические возможности для реализации этой задачи. Впрочем, конечно, все будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19 в Украине ", - сообщили в Минюсте.

В Министерстве ожидают около 700 кандидатов на сдачу квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образования районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Так, количество районов сократили с 490 до 136.

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