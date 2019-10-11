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Мін'юст назвав шість напрямків плану дій у сфері нотаріату

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. План дій Міністерства юстиції на найближчі чотири роки у сфері нотаріату передбачає шість напрямків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Мін'юст назвав шість напрямків плану дій у сфері нотаріату

Як зазначається, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук презентувала план дій на 2019-2022 роки у сфері нотаріату.

План включає 6 основних пунктів:

  • впровадження Єдиного реєстру нотаріальних дій, електронного нотаріального архіву;
  • інтеграція реєстрів та баз даних з електронною системою нотаріату;
  • побудова нотаріального діловодства на засадах запровадження нових ІТ-технологій;
  • забезпечення рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України;
  • приведення у відповідність до міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН) порядку регламентації та контролю за дотриманням нотаріусами правил професійної етики;
  • передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів.

Нагадаємо, Оніщук призначили заступником міністра 18 вересня.

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