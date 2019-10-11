Мін'юст назвав шість напрямків плану дій у сфері нотаріату
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. План дій Міністерства юстиції на найближчі чотири роки у сфері нотаріату передбачає шість напрямків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
Як зазначається, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук презентувала план дій на 2019-2022 роки у сфері нотаріату.
План включає 6 основних пунктів:
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- впровадження Єдиного реєстру нотаріальних дій, електронного нотаріального архіву;
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- інтеграція реєстрів та баз даних з електронною системою нотаріату;
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- побудова нотаріального діловодства на засадах запровадження нових ІТ-технологій;
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- забезпечення рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України;
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- приведення у відповідність до міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН) порядку регламентації та контролю за дотриманням нотаріусами правил професійної етики;
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- передача окремих повноважень з контролю за організацією та діяльністю нотаріату органу професійного самоврядування нотаріусів.
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Нагадаємо, Оніщук призначили заступником міністра 18 вересня.