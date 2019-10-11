Минюст назвал шесть направлений плана действий в сфере нотариата
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. План действий Министерства юстиции на ближайшие четыре года в сфере нотариата включает шесть направлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отмечается, заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук представила план действий на 2019-2022 годы в сфере нотариата.
План включает 6 основных пунктов:
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- внедрение Единого реестра нотариальных действий, электронного нотариального архива;
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- интеграция реестров и баз данных с электронной системой нотариата;
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- построение нотариального делопроизводства на основе внедрения новых ІТ-технологий;
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- обеспечение равномерного расположения рабочих мест нотариусов по территории Украины;
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- приведение в соответствие с международными стандартами и рекомендациями Международного союза нотариата (МСЛН) порядка регламентации и контроля за соблюдением нотариусами правил профессиональной этики;
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- передача отдельных полномочий по контролю за организацией и деятельностью нотариата органа профессионального самоуправления нотариусов.
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Напомним, Онищук назначена заместителем министра 18 сентября.