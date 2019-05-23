Мін'юст направить в АП лист з роз'ясненнями закону про люстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента. Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента", - написав Петухов.
За його словами, "суб’єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і у випадку виявлення факту застосування заборон, передбачених Законом, має звільнити таку особу та надіслати це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр".
У випадку невиконання вимог Закону “Про очищення влади” остаточне рішення має приймати суд і ми не виключаємо такого варіанту, зазначив заступник міністра юстиції.
"Для перевірки правильності виконання Закону запитуємо інформацію щодо новопризначених очільників Адміністрації Президента. Це абсолютно звичайна усталена практика Мін’юсту, в якій немає ані краплі політики", - додав Петухов.
Раніше заступник міністра юстиції Сергій Петухов пояснив, чому Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію Президента.
Нагадаємо, одна з авторів закону про люстрацію Тетяна Козаченко вказала, що посада голови Адміністрації Президента підпадає під дію цього закону, і цей момент не є спірним.
Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.