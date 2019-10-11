Мінветеранів склало топ фільмів до Дня захисника України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО України склало список фільмів до Дня захисника України. Список оприлюднило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Фільми до Дня Захисників України:
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- “Луганський форпост”;
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- “Висота 307.5”;
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- “Вибір”;
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- “На схід”;
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- “Заміновані вірністю”;
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- “Одесити на Донбасі”.
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Інформацію про фільми, трейлери та розклад показів у містах України оприлюднено на сайті міністерства.
Додамо, День захисника України відзначають 14 жовтня.
Нагадаємо, історик Володимир В'ятрович порадив припинити "шкарпетизацію" Дня захисника.