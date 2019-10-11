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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В'ятрович порадив припинити "шкарпетизацію" Дня захисника

Київ • УНН

 • 24083 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. День захисника України не привід вітати лише чоловіків і дарувати їм шкарпетки, парфуми чи засоби для гоління за сам факт їх приналежності до чоловічої статі, адже 14 жовтня це не 23 лютого. Про це написав колишній голова Українського інституту національної пам'яті, історик, дослідник історії визвольного руху Володимир В'ятрович у Facebook, передає УНН.

В'ятрович порадив припинити "шкарпетизацію" Дня захисника

"Зупиніть шкарпетизацію Дня захисників. 14 жовтня - день, коли вітають захисників України, минулого і сьогодення, чоловіків і жінок. Це не привід вітати хлопчиків/чоловіків, дарувати їм шкарпетки/парфуми/засоби для гоління за сам факт їх приналежності до чоловічої статі. 14.10≠23.02", - написав він.

Додамо, День захисника України відзначають 14 жовтня. 

23 лютого раніше відзначався День захисника Вітчизни. Згідно з даними з відкритих джерел, наразі відзначається у Росії, Білорусі, Таджикистані і Киргизстані. Цей день був встановлений у СРСР у 1922 році під іншою назвою.

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