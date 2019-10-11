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Вятрович посоветовал прекратить "шкарпетизацию" Дня защитника

Киев • УНН

 • 24082 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. День защитника Украины не повод поздравлять только мужчин и дарить им носки, духи или средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу, ведь 14 октября это не 23 февраля. Об этом написал бывший председатель Украинского института национальной памяти, историк, исследователь истории освободительного движения Владимир Вятрович в Facebook, передает УНН.

Вятрович посоветовал прекратить "шкарпетизацию" Дня защитника

"Остановите шкарпетизацию Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод поздравлять мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02", - написал он.

Добавим, День защитника Украины отмечают 14 октября.

23 февраля ранее отмечался День защитника Отечества. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время отмечается в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Этот день был установлен в СССР в 1922 году под другим названием.

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