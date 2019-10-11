Минветеранив составило топ фильмов ко Дню защитника Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины составило список фильмов ко Дню защитника Украины. Список обнародовало на своей странице в Facebook, передает УНН.
Фильмы ко Дню Защитников Украины:
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- "Луганский форпост";
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- "Высота 307.5";
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- "Выбор";
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- "На восток";
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- "Заминированные верностью";
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- "Одесситы на Донбассе".
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Информация о фильмах, трейлерах и расписании показов в городах Украины обнародована на сайте министерства.
Добавим, День защитника Украины отмечают 14 октября.
Напомним, историк Владимир Вятрович посоветовал прекратить "шкарпетизацию" Дня защитника.