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“Мінування” низки об’єктів у Києві: вибухівки не знайдено, з аеропорту евакуювали понад 150 пасажирів

Київ • УНН

 • 15981 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У столиці внаслідок повідомлення про “замінування” низки об’єктів з аеропорту “Київ” евакуювали понад 150 пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Мінування” низки об’єктів у Києві: вибухівки не знайдено, з аеропорту евакуювали понад 150 пасажирів

“Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту „Київ“ поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту „Київ“ вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро “Хрещатик” та площі “Майдан Незалежності” жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено. Перевірка інших об’єктів триває.

Нагадаємо, до столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування цілої низки об’єктів. 

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