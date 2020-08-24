"Минирование" ряда объектов в Киеве: взрывчатку не найдено, из аэропорта эвакуировали более 150 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В столице в результате сообщения о "заминировании" ряда объектов из аэропорта "Киев" эвакуировали более 150 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Во время отработки сообщение о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту "Киев" взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости" никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено. Проверка других объектов продолжается.
Напомним, в столичной полиции поступило несколько сообщений о заминировании целого ряда объектов.