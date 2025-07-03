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Мінус танк, ББМ та тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

Київ • УНН

 • 656 перегляди

За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1000 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять 1023090 осіб ліквідованими.

Мінус танк, ББМ та тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1000 військових та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1023090 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10986 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22936 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 29815 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1427 (0)
            • засоби ППО ‒ 1191 (0)
              • літаків ‒ 420 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43098 (+85)
                    • крилаті ракети ‒ 3436 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53887 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3922 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Gold
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                              Gas TTF
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