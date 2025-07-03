Мінус танк, ББМ та тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф
Київ • УНН
За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1000 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять 1023090 осіб ліквідованими.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1000 військових та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1023090 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10986 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22936 (+5)
- артилерійських систем ‒ 29815 (+21)
- РСЗВ ‒ 1427 (0)
- засоби ППО ‒ 1191 (0)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43098 (+85)
- крилаті ракети ‒ 3436 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53887 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 3922 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
З початку доби, 2 липня на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, окупанти використали 1206 дронів-камікадзе. Ворог завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснивши майже 4000 обстрілів.
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