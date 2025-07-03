Минус танк, ББМ и тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла 1000 военных и десятки единиц вооружения и техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1023090 (+1000) человек ликвидировано

танков ‒ 10986 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22936 (+5)

артиллерийских систем ‒ 29815 (+21)

РСЗО ‒ 1427 (0)

средства ПВО ‒ 1191 (0)

самолетов ‒ 420 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43098 (+85)

крылатые ракеты ‒ 3436 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53887 (+101)

специальная техника ‒ 3922 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток, 2 июля на фронте произошло 140 боевых столкновений, оккупанты использовали 1206 дронов-камикадзе. Враг нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, совершив почти 4000 обстрелов.

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