Минус танк, ББМ и тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ
Киев • УНН
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1000 военных и десятки единиц вооружения. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют 1023090 человек ликвидированными.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла 1000 военных и десятки единиц вооружения и техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1023090 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 10986 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22936 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 29815 (+21)
- РСЗО ‒ 1427 (0)
- средства ПВО ‒ 1191 (0)
- самолетов ‒ 420 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43098 (+85)
- крылатые ракеты ‒ 3436 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53887 (+101)
- специальная техника ‒ 3922 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 2 июля на фронте произошло 140 боевых столкновений, оккупанты использовали 1206 дронов-камикадзе. Враг нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, совершив почти 4000 обстрелов.
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