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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Минулої доби в Києві виявили 454 хворих на коронавірус, померло 11 людей

Київ • УНН

 • 17231 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Минулої доби у Києві виявили 454 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 11 людей. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Минулої доби в Києві виявили 454 хворих на коронавірус, померло 11 людей

Деталі

За добу в Києві захворіли 276 жінок віком від 19 до 87 років, 155 чоловіків віком від 18 до 84 років, 6 дівчаток від 11 місяців до 16 років та 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

За добу одужало 3196 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі — 130, у Святошинському — 91 та в Голосіївському районі — 81 випадок.

Також до лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 205517. Загалом коронавірус подолали 157728 мешканців столиці. Усього за період пандемії в місті 5055 летальних випадки від вірусу.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,193 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст за добу, 26 травня, — 3,5 тисячі, що майже на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу при цьому менше, ніж напередодні — 183.

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