Минулого року патрульні поліцейські спровокували понад 140 ДТП

"Протягом 2018 року на території України за участю автомобілів Національної поліції станом на 22 січня 2019 року сталося 706 ДТП, за участю автомобілів патрульної поліції станом на 1 лютого 2019 року – 596 ДТП, з яких 144 – з вини поліцейських патрульної поліції", - зазначили в прес-службі.



Нагадаємо, 9 грудня в результаті дорожньо-транспортної пригоди службовий автомобіль патрульної служби вилетів на пішохідну частину і збив перехожого.



Того ж дня у Києві на проспекті Лобановського вночі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної служби, який в'їхав у тролейбус.