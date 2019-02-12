В прошлом году патрульные полицейские спровоцировали более 140 ДТП

"В течение 2018 на территории Украины с участием автомобилей Национальной полиции по состоянию на 22 января 2019 произошло 706 ДТП с участием автомобилей патрульной полиции по состоянию на 1 февраля 2019 - 596 ДТП, из которых 144 - по вине полицейских патрульной полиции", - отметили в пресс-службе.



Напомним, 9 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.



В тот же день в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.