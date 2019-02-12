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В прошлом году патрульные полицейские спровоцировали более 140 ДТП

В прошлом году патрульные полицейские спровоцировали более 140 ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В течение прошлого года и в января 2019 года по вине полицейских патрульной полиции произошло 144 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в ответе на запрос журналиста УНН.

"В течение 2018 на территории Украины с участием автомобилей Национальной полиции по состоянию на 22 января 2019 произошло 706 ДТП с участием автомобилей патрульной полиции по состоянию на 1 февраля 2019 - 596 ДТП, из которых 144 - по вине полицейских патрульной полиции", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 9 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.

В тот же день в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.

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