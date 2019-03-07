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Актуальне
Минулого року обсяги експорту продукції Державного космічного агентства зросли на 45%

Минулого року обсяги експорту продукції Державного космічного агентства зросли на 45%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За минулий рік обсяги експорту продукції космічного агентства України зросли на 45% у порівнянні з даними 2017 року. Про це йдеться у звіті голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка за 2018 рік, передає УНН.

Загалом з усієї виготовленої продукції 2018 році на експорт відправили 65%.

“Обсяги експорту продукції галузі за 2018 рік зросли на 45 % — частка експортованої за межі України продукції в загальному обсязі реалізації сягнула 65 %. Основними партнерами є Саудівська Аравія, США, Індія, Китай, тощо. Галузь залишається експортоорієнтованою — обсяги експорту майже у 8 разів перевищують обсяги імпорту”, — зазначено у публічному звіті.

У звіті також вказано, що до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів в 2018 році було сплачено 1,15 млрд грн від реалізованої продукції.

До слова, основною продукцією, яку виробляють та реалізовують підприємства космічної галузі України є ракетно-космічна техніка (52,2 % від загального обсягу) та продукція спеціального призначення (33,3 % від загального обсягу).

Для порівняння, частка експорту виготовленої продукції у Державним космічним агентством у 2017 році становила 49,3%.

Як повідомляв УНН, Державне космічне агентство заробило майже 5 млрд грн на продажі ракетно-космічної техніки.

Нагадаємо, на діяльність космічного агентства торік витратили понад 130 млн грн.

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