Минулого року обсяги експорту продукції Державного космічного агентства зросли на 45%

КИЇВ. 7 березня. УНН. За минулий рік обсяги експорту продукції космічного агентства України зросли на 45% у порівнянні з даними 2017 року. Про це йдеться у звіті голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка за 2018 рік, передає УНН.