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В прошлом году объемы экспорта продукции Государственного космического агентства выросли на 45%

В прошлом году объемы экспорта продукции Государственного космического агентства выросли на 45%

Киев  •  УНН

 • 9324 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. За прошлый год объемы экспорта продукции космического агентства Украины выросли на 45% по сравнению с данными 2017 года. Об этом говорится в отчете председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко за 2018, передает УНН.

В общем со всей произведенной продукции 2018 году на экспорт отправили 65%.

"Объемы экспорта продукции отрасли за 2018 год выросли на 45% - доля экспортируемой за пределы Украины продукции в общем объеме реализации достигла 65%. Основными партнерами являются Саудовская Аравия, США, Индия, Китай и тому подобное. Отрасль остается экспортоориентированной - объемы экспорта почти в 8 раз превышают объемы импорта", - говорится в публичном отчете.

В отчете также указано, что в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды в 2018 году было уплачено 1,15 млрд грн от реализованной продукции.

К слову, основной продукцией, которую производят и реализуют предприятия космической отрасли Украины является ракетно-космическая техника (52,2% от общего объема) и продукция специального назначения (33,3% от общего объема).

Для сравнения, доля экспорта произведенной продукции в Государственным космическим агентством в 2017 году составила 49,3%.

Как сообщал УНН, государственное космическое агентство заработало почти 5 млрд грн на продаже ракетно-космической техники.

Напомним, на деятельность космического агентства в прошлом году потратили более 130 млн грн.

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