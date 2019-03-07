В прошлом году объемы экспорта продукции Государственного космического агентства выросли на 45%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За прошлый год объемы экспорта продукции космического агентства Украины выросли на 45% по сравнению с данными 2017 года. Об этом говорится в отчете председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко за 2018, передает УНН.
В общем со всей произведенной продукции 2018 году на экспорт отправили 65%.
"Объемы экспорта продукции отрасли за 2018 год выросли на 45% - доля экспортируемой за пределы Украины продукции в общем объеме реализации достигла 65%. Основными партнерами являются Саудовская Аравия, США, Индия, Китай и тому подобное. Отрасль остается экспортоориентированной - объемы экспорта почти в 8 раз превышают объемы импорта", - говорится в публичном отчете.
В отчете также указано, что в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды в 2018 году было уплачено 1,15 млрд грн от реализованной продукции.
К слову, основной продукцией, которую производят и реализуют предприятия космической отрасли Украины является ракетно-космическая техника (52,2% от общего объема) и продукция специального назначения (33,3% от общего объема).
Для сравнения, доля экспорта произведенной продукции в Государственным космическим агентством в 2017 году составила 49,3%.
Как сообщал УНН, государственное космическое агентство заработало почти 5 млрд грн на продаже ракетно-космической техники.
Напомним, на деятельность космического агентства в прошлом году потратили более 130 млн грн.