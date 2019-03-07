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Державне космічне агентство заробило майже 5 млрд грн на продажі ракетно-космічної техніки

Державне космічне агентство заробило майже 5 млрд грн на продажі ракетно-космічної техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На реалізації товарів підприємств космічного агентства, зокрема, ракетно-космічної техніки та продукції спеціального призначення, впродовж 2018 року було зароблено майже 5 млрд грн. Про це йдеться у звіті голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка за 2018 рік, передає УНН.

“За попередніми підсумками роботи за 2018 рік підприємствами галузі вироблено товарної продукції на суму майже 4,6 млрд грн. Реалізовано продукції на суму майже 4,9 млрд грн. Результати діяльності підприємств галузі за 2018 рік залишаються позитивними для галузі в частині зростання обсягів виробництва і реалізації продукції - в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги виробництва товарної продукції (в порівняних цінах) зросли на 23,2 %, а обсяги реалізації продукції зросли на 36,9 %”, - зазначено у публічному звіті.

За інформацією, основною продукцією, яку виробляють та реалізовують підприємства космічної галузі України є ракетно-космічна техніка (52,2 % від загального обсягу) та продукція спеціального призначення (33,3 % від загального обсягу).
Станом на 01.01.2019 року до сфери управління ДКА належали 24 суб’єкти господарювання державного сектору економіки, які обліковуються у Держкомстаті та внесені до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів.

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