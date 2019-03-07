Государственное космическое агентство заработало почти 5 млрд грн на продаже ракетно-космической техники

"По предварительным итогам работы за 2018 предприятиями отрасли произведено товарной продукции на сумму почти 4,6 млрд грн. Реализовано продукции на сумму почти 4,9 млрд грн. Результаты деятельности предприятий отрасли за 2018 год остаются позитивными для отрасли в части роста объемов производства и реализации продукции - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы производства товарной продукции (в сопоставимых ценах) выросли на 23,2%, а объемы реализации продукции выросли на 36,9% ", - говорится в публичном отчете.



По информации, основной продукцией, которую производят и реализуют предприятия космической отрасли Украины является ракетно-космическая техника (52,2% от общего объема) и продукция специального назначения (33,3% от общего объема).

По состоянию на 01.01.2019 года в сфере управления ГКА принадлежали 24 субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, которые учитываются в Госкомстате и внесены в Единый реестр объектов государственной собственности.



Как сообщал УНН, Украина в 2018 году осуществила пуски космических аппаратов из-за недостатка средств.