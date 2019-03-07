На діяльність космічного агентства торік витратили понад 130 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У минулому, 2018, році на завдання Державного космічного агентства було витрачено понад 130 млн грн з державного бюджету. Про це йдеться у звіті голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка за 2018 рік, передає УНН.
"За 2018 рік з державного бюджету фактично було профінансовано завдання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на суму 130,4 млн грн", - йдеться у звіті.
Серед завдань, на які були спрямовані кошти у 2018 році, були:
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- Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу. На це завдання витрачено понад 43 млн грн;
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- Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації (витрачено 8,4 млн грн);
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- Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони (64,8 млн грн);
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- Проведення наукових космічних досліджень (витрачено 13,6 млн грн);
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- Поглиблення міжнародного співробітництва (профінансовано майже 398 тисяч грн).
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Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів.
Нагадаємо, у Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.