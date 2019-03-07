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На діяльність космічного агентства торік витратили понад 130 млн грн

На діяльність космічного агентства торік витратили понад 130 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У минулому, 2018, році на завдання Державного космічного агентства було витрачено понад 130 млн грн з державного бюджету. Про це йдеться у звіті голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка за 2018 рік, передає УНН.

"За 2018 рік з державного бюджету фактично було профінансовано завдання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на суму 130,4 млн грн", - йдеться у звіті.

Серед завдань, на які були спрямовані кошти у 2018 році, були:

  • Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу. На це завдання витрачено понад 43 млн грн;
  • Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації (витрачено 8,4 млн грн);
  • Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони (64,8 млн грн);
  • Проведення наукових космічних досліджень (витрачено 13,6 млн грн);
  • Поглиблення міжнародного співробітництва (профінансовано майже 398 тисяч грн).

Як повідомляв УНН, Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів.

Нагадаємо, у Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.

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