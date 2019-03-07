На деятельность космического агентства в прошлом году потратили более 130 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В прошлом, 2018, году на задания Государственного космического агентства было потрачено более 130 млн грн из государственного бюджета. Об этом говорится в отчете главы Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко за 2018 год, передает УНН.
"За 2018 из государственного бюджета фактически было профинансировано задачи Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на сумму 130,4 млн грн", - говорится в отчете.
Среди задач, на которые были направлены средства в 2018 году, были:
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- Осуществление дистанционного зондирования Земли из космоса. На эту задачу потрачено более 43 млн грн;
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- Совершенствование космических систем телекоммуникации и навигации (потрачено 8,4 млн грн)
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- Осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны (64,8 млн грн)
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- Проведение научных космических исследований (потрачено 13,6 млн грн)
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- Углубление международного сотрудничества (профинансировано почти 398 тысяч грн).
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Как сообщал УНН, Украина 2018 года осуществила пуски космических аппаратов из-за недостатка средств.
Напомним, в Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос.