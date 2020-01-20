Минулого року майже 5 тисяч немовлят були народжені ВІЛ-позитивними жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. З січня по вересень 2019 року в Україні було народжено понад 5 000 немовлят ВІЛ-позитивними жінками. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
“Діти, народжені ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження, перебувають на обліку у закладах охорони здоров’я, що здійснюють медичний нагляд за ЛЖВ станом на 01.10.2019 — 4 623. Більшість дітей після 18 місяців можуть звільниться від материнських антитіл до ВІЛ, тобто не будуть ВІЛ-інфікованими”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили , що понад 100 тисяч українців досягли невизначуваного рівня вірусного навантаження, а отже можуть жити повноцінним життям: народжувати здорових дітей та не передавати вірус іншим.