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В прошлом году почти 5 тысяч младенцев были рождены ВИЧ-позитивными женщинами

Киев • УНН

 • 21310 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С января по сентябрь 2019 году в Украине было рождено более 5 тысяч младенцев ВИЧ-позитивными женщинами. Об этом УНН сообщили в Центре медицинской статистики МЗ Украины в ответ на запрос.

В прошлом году почти 5 тысяч младенцев были рождены ВИЧ-позитивными женщинами

“Дети, рожденные ВИЧ-положительными женщинами, у которых диагноз ВИЧ-инфекции в стадии подтверждения, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за ЛЖВ по состоянию на 01.10.2019 — 4 623. Большинство детей после 18 месяцев могут освободится от материнских антител к ВИЧ, то есть не будут ВИЧ-инфицированными”, - говорится в сообщении.

Напомним, в Центре общественного здоровья МОЗ Украины сообщили, что более 100 000 украинцев достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, а следовательно могут жить полноценной жизнью: рожать здоровых детей и не передавать вирус другим.

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