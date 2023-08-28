Мінторгівлі США в Китаї: Важливо, щоб дві найбільші економіки світу мали стабільні економічні відносини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У понеділок міністр торгівлі США Джина Раймондо розпочала переговори з офіційними особами китайського уряду, заявивши, що дуже важливо, щоб дві найбільші економіки світу мали стабільні економічні відносини. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Міністр сказала, що весь світ очікує, що Сполучені Штати та Китай матимуть стабільні економічні відносини. Щорічний товарообіг двох країн становить понад 700 мільярдів доларів.
Раймондо прагне зміцнити ділові зв’язки, адже американські фірми повідомляють про зростаючі проблеми з роботою в Китаї, а Китай різко критикує зусилля США у блокуванні доступу Китаю до передових напівпровідників
Доповнення
У понеділок пообіді представниця США має зустрітися з міністром торгівлі Ван Вентао.
Ван сказав, що американсько-китайські економічні відносини важливі не лише для наших двох країн, але й для решти світу, і оцінив зауваження Раймондо про те, що їй подобається торгівля з Китаєм.
Він сказав, що готовий працювати разом, щоб «сприяти більш сприятливому політичному середовищу для зміцнення співпраці між нашими підприємствами для зміцнення двосторонньої торгівлі та інвестицій у стабільний і передбачуваний спосіб».
Раймондо сказав, що Сполучені Штати та Китай «протягом літа працювали над створенням нового обміну інформацією та робочих груп, які дозволять нам мати більш послідовну участь у наших відносинах».
Нагадаємо
Міністр торгівлі США Джина Раймондо прибула до Пекіна ввечері в неділю. Метою її чотириденного візиту є посилення ділових зв’язків між двома найбільшими економіками світу.