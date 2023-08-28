Минторговли США в Китае: Важно, чтобы две крупнейшие экономики мира имели стабильные экономические отношения

Детали

Министр сказала, что весь мир ожидает, что Соединенные Штаты и Китай будут иметь стабильные экономические отношения. Ежегодный товарооборот двух стран составляет более 700 миллиардов долларов.

Раймондо стремится укрепить деловые связи, ведь американские фирмы сообщают о растущих проблемах с работой в Китае, а Китай резко критикует усилия США в блокировании доступа Китая к передовым полупроводникам

Дополнение

В понедельник после обеда представительница США должна встретиться с министром торговли Ван Вэнтао.

Ван сказал, что американо-китайские экономические отношения важны не только для наших двух стран, но и для остального мира, и оценил замечание Раймондо о том, что ей нравится торговля с Китаем.

Он сказал, что готов работать вместе, чтобы «способствовать созданию более благоприятной политической среды для укрепления сотрудничества между нашими предприятиями для укрепления двусторонней торговли и инвестиций стабильным и предсказуемым образом».

Раймондо сказал, что Соединенные Штаты и Китай «в течение лета работали над созданием нового обмена информацией и рабочих групп, которые позволят нам более последовательно участвовать в наших отношениях».

Напомним

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Пекин вечером в воскресенье. Целью ее четырехдневного визита является усиление деловых связей’связей между двумя крупнейшими экономиками мира.