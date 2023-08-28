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Минторговли США в Китае: Важно, чтобы две крупнейшие экономики мира имели стабильные экономические отношения

Киев • УНН

 • 541803 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В понедельник министр торговли США Джина Раймондо начала переговоры с официальными лицами китайского правительства, заявив, что очень важно, чтобы две крупнейшие экономики мира имели стабильные экономические отношения. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Министр сказала, что весь мир ожидает, что Соединенные Штаты и Китай будут иметь стабильные экономические отношения. Ежегодный товарооборот двух стран составляет более 700 миллиардов долларов.

Раймондо стремится укрепить деловые связи, ведь американские фирмы сообщают о растущих проблемах с работой в Китае, а Китай резко критикует усилия США в блокировании доступа Китая к передовым полупроводникам

Дополнение

В понедельник после обеда представительница США должна встретиться с министром торговли Ван Вэнтао.

Ван сказал, что американо-китайские экономические отношения важны не только для наших двух стран, но и для остального мира, и оценил замечание Раймондо о том, что ей нравится торговля с Китаем.

Он сказал, что готов работать вместе, чтобы «способствовать созданию более благоприятной политической среды для укрепления сотрудничества между нашими предприятиями для укрепления двусторонней торговли и инвестиций стабильным и предсказуемым образом».

Раймондо сказал, что Соединенные Штаты и Китай «в течение лета работали над созданием нового обмена информацией и рабочих групп, которые позволят нам более последовательно участвовать в наших отношениях».

Напомним

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Пекин вечером в воскресенье. Целью ее четырехдневного визита является усиление деловых связей’связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

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