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Мінстр: в Україні немає “економічного апокаліпсису”

Мінстр: в Україні немає “економічного апокаліпсису”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні немає “економічного апокаліпсису”, натомість є проблеми, які необхідно вирішувати. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН.

“Ці страхи і ці вісники апокаліпсису, які останні декілька тижнів активно розганяються у пресі. Розповідається, що у нас там є проблема, там прірва, економічний апокаліпсис, колапс. Ці слова характеризують просто формат емоційного відношення до певних подій. Є об’єктивна реальність в якій ми живемо. Є проблеми, які ми маємо вирішувати. Це, наприклад, бюджет, перемовини з МВФ, що робити в (період. - ред) пандемії. Це дискусія, яка має бути професійною, не емоційною, а з конкретними фактами”, — заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

Українські Національні Новини

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