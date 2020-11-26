Мінстр: в Україні немає “економічного апокаліпсису”

“Ці страхи і ці вісники апокаліпсису, які останні декілька тижнів активно розганяються у пресі. Розповідається, що у нас там є проблема, там прірва, економічний апокаліпсис, колапс. Ці слова характеризують просто формат емоційного відношення до певних подій. Є об’єктивна реальність в якій ми живемо. Є проблеми, які ми маємо вирішувати. Це, наприклад, бюджет, перемовини з МВФ, що робити в (період. - ред) пандемії. Це дискусія, яка має бути професійною, не емоційною, а з конкретними фактами”, — заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021. До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік. Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.