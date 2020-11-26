Минстр: в Украине нет "экономического апокалипсиса"

“Эти страхи и эти вестники апокалипсиса, которые последние несколько недель активно разгоняются в прессе. Рассказывается, что у нас там есть проблема, там пропасть, экономический апокалипсис, коллапс. Эти слова характеризуют просто формат эмоционального отношения к определенным событиям. Есть объективная реальность в которой мы живем. Есть проблемы, которые мы должны решать. Это, например, бюджет, переговоры с МВФ, что делать в (период. — ред.) пандемии. Это дискуссия, которая должна быть профессиональной, а не эмоциональной, а с конкретными фактами”, — заявил он.
Напомним, что сегодня на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.
До этого утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.
Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.