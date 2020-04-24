Мінсоцполітики тримає на контролі права дітей в умовах карантину

ukru
14:22 • 23827 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104609 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 110856 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120701 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136139 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132272 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175013 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142756 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120261 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 78781 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64458 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 62854 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61548 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104615 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 110861 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120702 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136143 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 9754 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23320 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59062 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109696 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109961 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики тримає на контролі права дітей в умовах карантину

Мінсоцполітики тримає на контролі права дітей в умовах карантину

Київ • УНН

 • 13868 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Питання забезпечення прав дітей в умовах карантину перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Питання забезпечення прав дітей в умовах карантину, створення безпечного середовища для проживання дітей, які повернулися в сім’ї із закладів інституційного догляду та виховання, перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в усіх регіонах України службами у справах дітей спільно із департаментами освіти і науки, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться моніторинг (у тому числі дистанційний) забезпечення прав дітей, які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання.

За оперативною інформацією станом на середину квітня 2020 року:

- кількість сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, які відвідали посадові особи, становить 25 144 сім’ї;

- нововиявлених сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, – 2 158.

Від початку карантину 98 дітей, яких вилучено у батьків у зв’язку із загрозою їх життю та здоров’ю, за результатами вжитих заходів органами опіки та піклування, службами у справах дітей, тимчасово було влаштовано:

- до медичних закладів - 35 дітей;

- до будинків дитини системи МОЗ - 4 дитини;

- закладів соціального захисту дітей - 38 дітей;

- сімей родичів, знайомих - 21 дитина.

Із загальної кількості вилучених дітей:

- на обліку служб у справах дітей або центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді внаслідок складних життєвих обставин перебуває 72 дитини;

- 7 дітей під час карантину повернулися в сім’ї із закладів інституційного догляду дітей;

- відносно 53 дітей сім’ї отримували різні види державної соціальної допомоги.

"Більшість дітей вилучено з сімей внаслідок перебування батьків у стані алкогольного сп’яніння або під дією психоактивних речовин, незадовільних умов проживання дитини в сім’ї, відсутності коштів для придбання продуктів харчування та необхідних ліків, насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дитиною, безробіття батьків", - додається у повідомленні.

Також службами у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрації обліковано 203 дитини, які залишилися без батьківського піклування з різних причин (покинута або знайдена дитина, хвороба або смерть батьків, перебування батьків або одного з них у місцях позбавлення волі або під вартою, перебування батьків у розшуку, позбавлення батьківських прав тощо).

Відносно цих дітей органами опіки та піклування вживаються заходи соціального захисту, зокрема, встановлення відповідного статусу та влаштування в сімейні форми виховання.

Нагадаємо, у період карантинних заходів соціальну допомогу можна отримати через онлайн-сервіси, заповнивши заявку через пошту, або ж отримати допомогу на місцях, через об’єднану територіальну громаду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73