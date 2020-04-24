Мінсоцполітики тримає на контролі права дітей в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Питання забезпечення прав дітей в умовах карантину перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"Питання забезпечення прав дітей в умовах карантину, створення безпечного середовища для проживання дітей, які повернулися в сім’ї із закладів інституційного догляду та виховання, перебуває на постійному контролі Мінсоцполітики", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в усіх регіонах України службами у справах дітей спільно із департаментами освіти і науки, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться моніторинг (у тому числі дистанційний) забезпечення прав дітей, які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання.
За оперативною інформацією станом на середину квітня 2020 року:
- кількість сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, які відвідали посадові особи, становить 25 144 сім’ї;
- нововиявлених сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, – 2 158.
Від початку карантину 98 дітей, яких вилучено у батьків у зв’язку із загрозою їх життю та здоров’ю, за результатами вжитих заходів органами опіки та піклування, службами у справах дітей, тимчасово було влаштовано:
- до медичних закладів - 35 дітей;
- до будинків дитини системи МОЗ - 4 дитини;
- закладів соціального захисту дітей - 38 дітей;
- сімей родичів, знайомих - 21 дитина.
Із загальної кількості вилучених дітей:
- на обліку служб у справах дітей або центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді внаслідок складних життєвих обставин перебуває 72 дитини;
- 7 дітей під час карантину повернулися в сім’ї із закладів інституційного догляду дітей;
- відносно 53 дітей сім’ї отримували різні види державної соціальної допомоги.
"Більшість дітей вилучено з сімей внаслідок перебування батьків у стані алкогольного сп’яніння або під дією психоактивних речовин, незадовільних умов проживання дитини в сім’ї, відсутності коштів для придбання продуктів харчування та необхідних ліків, насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дитиною, безробіття батьків", - додається у повідомленні.
Також службами у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрації обліковано 203 дитини, які залишилися без батьківського піклування з різних причин (покинута або знайдена дитина, хвороба або смерть батьків, перебування батьків або одного з них у місцях позбавлення волі або під вартою, перебування батьків у розшуку, позбавлення батьківських прав тощо).
Відносно цих дітей органами опіки та піклування вживаються заходи соціального захисту, зокрема, встановлення відповідного статусу та влаштування в сімейні форми виховання.
Нагадаємо, у період карантинних заходів соціальну допомогу можна отримати через онлайн-сервіси, заповнивши заявку через пошту, або ж отримати допомогу на місцях, через об’єднану територіальну громаду.