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Минсоцполитики держит на контроле права детей в условиях карантина

Минсоцполитики держит на контроле права детей в условиях карантина

Киев  •  УНН

 • 13801 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вопросы обеспечения прав детей в условиях карантина находится на постоянном контроле Минсоцполитики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Вопросы обеспечения прав детей в условиях карантина, создание безопасной среды для проживания детей, вернувшихся в семьи из учреждений институционального ухода и воспитания, находится на постоянном контроле Минсоцполитики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины службами по делам детей совместно с департаментами образования и науки, здравоохранения, центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи проводится мониторинг (в том числе дистанционный) обеспечения прав детей, которые вернулись к семьям из учреждений институционального ухода и воспитания.

По оперативной информации по состоянию на середину апреля 2020 года:

- количество семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, которые посетили должностные лица, составляет 25 144 семьи;

- новообнаруженных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, - 2158.

С начала карантина 98 детей, которые были изъяты у родителей в связи с угрозой их жизни и здоровью, по результатам принятых мер органами опеки и попечительства, службами по делам детей, временно были устроены:

- в медицинские учреждения - 35 детей;

- в дома ребенка системы МОЗ - 4 ребенка;

- учреждения социальной защиты детей - 38 детей;

- семьи родственников, знакомых - 21 ребенок.

Из общего количества изъятых детей:

- на учете служб по делам детей или центра социальных служб для семьи, детей и молодежи вследствие сложных жизненных обстоятельствах находится 72 ребенка;

- 7 детей во время карантина вернулись в семьи из учреждений институционального ухода за детьми;

- относительно 53 детей семьи получали различные виды государственной социальной помощи.

"Большинство детей изъяты из семей вследствие пребывания родителей в состоянии алкогольного опьянения или под действием психоактивных веществ, неудовлетворительных условий проживания ребенка в семье, отсутствие средств для приобретения продуктов питания и необходимых лекарств, насилия в семье, жестокого обращения с ребенком, безработица родителей", - добавляется в сообщении.

Также службами по делам детей областных, Киевской городской государственных администраций учтено 203 ребенка, оставшихся без родительской опеки по разным причинам (брошенный или найден ребенок, болезнь или смерть родителей, пребывание родителей или одного из них в местах лишения свободы или под стражей, пребывания родителей в розыске, лишение родительских прав и т.п.).

В отношении этих детей органами опеки и попечительства принимаются меры социальной защиты, в частности, установление соответствующего статуса и устройства в семейные формы воспитания.

Напомним, в период карантинных мероприятий социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы, заполнив заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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