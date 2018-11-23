Мінсоцполітики оприлюднило свій проект монетизації субсидій

ukru
Ексклюзив
07:02 • 36762 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 190183 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 490423 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 475693 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 460951 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 459463 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 329844 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268128 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 527735 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178863 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
7.8 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 97698 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 88114 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 93676 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 85450 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 73432 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 36806 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 445277 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 527747 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 452051 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 401382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173290 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170072 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 170463 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164704 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167635 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики оприлюднило свій проект монетизації субсидій

Мінсоцполітики оприлюднило свій проект монетизації субсидій

Київ • УНН

 • 15800 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики України оприлюднило проект постанови стосовно надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Відповідний проект рішення розміщений на офіційному сайті Мінсоцполітики, передає УНН.

Згідно з проектом документа, з 1 травня 2019 року українці, які отримували житлову субсидію у нинішньому опалювальному сезоні (2018-2019 років), у грошовій формі її зможуть отримати тільки після того, як подадуть нові заяви і декларації, де обов’язково буде вказаний номер мобільного телефону.

Зокрема, громадянину потрібно написати заяву про призначення житлової субсидії у грошовій формі через “Ощадбанк”.

При цьому “Ощадбанк” здійснюватиме персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій, у розрізі кожного одержувача житлової субсидії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монетизація субсидій: що чекає на українців наступного року

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що оскільки в Україні субсидію отримує майже половина українських сімей, одномоментно монетизувати допомогу для кожного буде складно. Тому було запропоновано провести монетизацію у три етапи.

  • З 1 січня 2019 року “живі кошти” на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.
  • З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.
  • З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.

У Мінсоцполітики уточнили, що правила надання житлових субсидій не змінюються, а розмір допомоги й надалі залежатиме лише від розміру витрат на комуналку та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати.

При цьому заступник начальника Департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк прокоментував цей проект.

"Мінсоцполітики опублікував проект постанови про монетизацію житлових субсидій. Але монетизації там знову немає. Там є все - і транзитні рахунки в "Ощадбанку", і монетизація залишків, а от монетизації субсидій немає. А ще є підвищення ліквідності "Ощадбанку" та "оголення" рахунку Казначейства", - заявив представник "Нафтогазу".

"Схема роботи десь така: 1. Всі гроші заганяються Мінсоцом на так званий "рахунок для виплати житлових субсидій" в "Ощадбанку". Це єдиний рахунок для всіх субсидіантів. 2. "Ощадбанк" одним платежем переганяє кошти з Рахунку для виплати житлових субсидій на рахунок надавача комунальної послуги. 3. Надавач послуги розкидає гроші з п.2 по особовим рахункам субсидіантів як оплату за ЖКП", - пояснив він.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2019 рік до другого читання перерозподілили видатки, зокрема на виплату субсидій у грошовій формі.

Як повідомляв УНН, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Зазначимо, що за 7 місяців 2018 року заробітчани переказали до України 6,3 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39