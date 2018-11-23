Мінсоцполітики оприлюднило свій проект монетизації субсидій

Згідно з проектом документа, з 1 травня 2019 року українці, які отримували житлову субсидію у нинішньому опалювальному сезоні (2018-2019 років), у грошовій формі її зможуть отримати тільки після того, як подадуть нові заяви і декларації, де обов’язково буде вказаний номер мобільного телефону.

Зокрема, громадянину потрібно написати заяву про призначення житлової субсидії у грошовій формі через “Ощадбанк”.

При цьому “Ощадбанк” здійснюватиме персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій, у розрізі кожного одержувача житлової субсидії.

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Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що оскільки в Україні субсидію отримує майже половина українських сімей, одномоментно монетизувати допомогу для кожного буде складно. Тому було запропоновано провести монетизацію у три етапи.



З 1 січня 2019 року “живі кошти” на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.



З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.



З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.



У Мінсоцполітики уточнили, що правила надання житлових субсидій не змінюються, а розмір допомоги й надалі залежатиме лише від розміру витрат на комуналку та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати.

При цьому заступник начальника Департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк прокоментував цей проект.

"Мінсоцполітики опублікував проект постанови про монетизацію житлових субсидій. Але монетизації там знову немає. Там є все - і транзитні рахунки в "Ощадбанку", і монетизація залишків, а от монетизації субсидій немає. А ще є підвищення ліквідності "Ощадбанку" та "оголення" рахунку Казначейства", - заявив представник "Нафтогазу".

"Схема роботи десь така: 1. Всі гроші заганяються Мінсоцом на так званий "рахунок для виплати житлових субсидій" в "Ощадбанку". Це єдиний рахунок для всіх субсидіантів. 2. "Ощадбанк" одним платежем переганяє кошти з Рахунку для виплати житлових субсидій на рахунок надавача комунальної послуги. 3. Надавач послуги розкидає гроші з п.2 по особовим рахункам субсидіантів як оплату за ЖКП", - пояснив він.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на 2019 рік до другого читання перерозподілили видатки, зокрема на виплату субсидій у грошовій формі.

Як повідомляв УНН, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Зазначимо, що за 7 місяців 2018 року заробітчани переказали до України 6,3 млрд доларів.