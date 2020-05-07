Мінсоцполітики: харчування дітей малозахищених категорій в період карантину має вирішуватись на рівні регіонів

"Ми пропонували різні варіанти, оскільки школи отримують кошти на харчування, вони, так розумію, провели тендерні закупівлі. Ми пропонували, щоб ці підрядчики сім’ям, де є сироти, діти з інвалідністю та діти малозабезпечені, які повинні харчуватися безкоштовно – надавали певну допомогу. На жаль, це не підтрималось на рівні освіти. Сказали, що це є неможливим", - повідомив Колбаса.

Він розповів, що на рівні освіти була пропозиція зробити це на рівні компенсації і передати її на соцзахист.

"Це можливо, але це робиться на районному рівні. Для цього всім районам потрібно провести сесії, розробити програми і передати гроші з цих шкіл на ці програми", - зазначив Колбаса, додавши, що Мінфін відкинув цю ідею.

Так, у міністерстві прийшли до висновку, що питання харчування найдоцільніше вирішувати на рівні регіонів.

"Органи місцевого самоврядування приймають окремо рішення, у нас є приклади, і доставляють цю підтримку окремо сім’ям. У деяких регіонах освіта вже передала такі списки, і таку підтримку доставляють. Ця підтримка має бути на регіональному рівні", - резюмував Колбаса.

Раніше УНН писав, що ЮНІСЕФ надасть допомогу багатодітним сім’ям.