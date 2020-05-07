Мінсоцполітики: харчування дітей малозахищених категорій в період карантину має вирішуватись на рівні регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У сім’ях, де є сироти, діти з інвалідністю та малозабезпечені діти повинні харчуватися безкоштовно, проте в умовах карантину наразі не вдалось знайти рішення, як вирішити питання централізовано, тому це має вирішуватись на регіональному рівні. Про це генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса повідомив під час навчального вебінару з серії "Захист дітей та підтримка сімей в умовах пандемії COVID-19", передає кореспондент УНН.
"Ми пропонували різні варіанти, оскільки школи отримують кошти на харчування, вони, так розумію, провели тендерні закупівлі. Ми пропонували, щоб ці підрядчики сім’ям, де є сироти, діти з інвалідністю та діти малозабезпечені, які повинні харчуватися безкоштовно – надавали певну допомогу. На жаль, це не підтрималось на рівні освіти. Сказали, що це є неможливим", - повідомив Колбаса.
Він розповів, що на рівні освіти була пропозиція зробити це на рівні компенсації і передати її на соцзахист.
"Це можливо, але це робиться на районному рівні. Для цього всім районам потрібно провести сесії, розробити програми і передати гроші з цих шкіл на ці програми", - зазначив Колбаса, додавши, що Мінфін відкинув цю ідею.
Так, у міністерстві прийшли до висновку, що питання харчування найдоцільніше вирішувати на рівні регіонів.
"Органи місцевого самоврядування приймають окремо рішення, у нас є приклади, і доставляють цю підтримку окремо сім’ям. У деяких регіонах освіта вже передала такі списки, і таку підтримку доставляють. Ця підтримка має бути на регіональному рівні", - резюмував Колбаса.
Раніше УНН писав, що ЮНІСЕФ надасть допомогу багатодітним сім’ям.