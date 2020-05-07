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Минсоцполитики: питание детей малообеспеченных категорий в период карантина должно решаться на уровне регионов

Киев • УНН

 • 18512 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В семьях, где есть сироты, дети с инвалидностью и малообеспеченные дети должны питаться бесплатно, однако в условиях карантина пока не удалось найти решение, как решить вопрос централизованно, поэтому это должно решаться на региональном уровне. Об этом генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса сообщил во время учебного вебинара из серии "Защита детей и поддержка семей в условиях пандемии COVID-19", передает корреспондент УНН.

Минсоцполитики: питание детей малообеспеченных категорий в период карантина должно решаться на уровне регионов

"Мы предлагали разные варианты, поскольку школы получают средства на питание, они, так понимаю, провели тендерные закупки. Мы предлагали, чтобы эти подрядчики семьям, где есть сироты, дети с инвалидностью и дети малообеспеченные, которые должны питаться бесплатно - оказывали определенную помощь. К сожалению, это не поддержалось на уровне образования. Сказали, что это невозможно", - сообщил Колбаса.

Он рассказал, что на уровне образования было предложение сделать это на уровне компенсации и передать ее на соцзащиту.

"Это возможно, но это делается на районном уровне. Для этого всем районам нужно провести сессии, разработать программы и передать деньги из этих школ на эти программы", - отметил Колбаса, добавив, что Минфин отверг эту идею.

Так, в министерстве пришли к выводу, что вопрос питания целесообразно решать на уровне регионов.

"Органы местного самоуправления принимают отдельно решение, у нас есть примеры, и доставляют эту поддержку отдельно семьям. В некоторых регионах образование уже передало такие списки, и такую поддержку доставляют. Эта поддержка должна быть на региональном уровне", - резюмировал Колбаса.

Ранее УНН писал, что ЮНИСЕФ окажет помощь многодетным семьям.

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