Мінреінтеграції виплатило понад 6 млн гривень звільненим з полону окупантів українцям

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Окрім того, Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн гривень родинам незаконно ув’язнених рф українських громадян. Всі отримають одноразову допомогу - 100 тисяч грн.

Доповнення

Як повідомляла віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, у російському полоні перебуває 131 жінка з “Азовсталі”.

Також на Запоріжжі російські окупанти викрали 461 людину, із них 198 перебувають у заручниках.