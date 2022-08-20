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Минреинтеграции выплатило более 6 млн гривен освобожденным из плена оккупантов украинцам

Киев • УНН

 • 168143 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство реинтеграции выплатило 6,7 миллионов гривен украинцам, освобожденным из плена российских оккупантов. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ведомства.

Минреинтеграции выплатило более 6 млн гривен освобожденным из плена оккупантов украинцам

Детали

Кроме того, Минреинтеграции перечислило 1,5 млн гривен семьям незаконно заключенных рф украинских граждан. Все получат единовременную помощь – 100 тысяч грн.

Дополнение

Как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, в российском плену находится 131 женщина из “Азовстали”.

Также в Запорожье русские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 находятся в заложниках.

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