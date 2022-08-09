Старух: на Запоріжжі рашисти викрали понад 460 людей, 198 – у заручниках

Цитата

"У нас наразі 461 людина викрадена, із них 198 продовжує залишатися в заручниках. Тиснуть на людей, примушують до колаборації, співпраці по всіх напрямках. Залякують батьків і таке інше", – сказав Старух.

Доповнення

У червні повідомляли, що на Запоріжжі у полоні рашистів перебувають шестеро посадовців та 368 громадян. У липні було відомо про понад 400 викрадених.