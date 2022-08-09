Старух: на Запоріжжі рашисти викрали понад 460 людей, 198 – у заручниках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Запоріжжі російські окупанти викрали 461 людину, із них 198 перебувають у заручниках. Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає кореспондент УНН.
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"У нас наразі 461 людина викрадена, із них 198 продовжує залишатися в заручниках. Тиснуть на людей, примушують до колаборації, співпраці по всіх напрямках. Залякують батьків і таке інше", – сказав Старух.
Доповнення
У червні повідомляли, що на Запоріжжі у полоні рашистів перебувають шестеро посадовців та 368 громадян. У липні було відомо про понад 400 викрадених.