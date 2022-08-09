Старух: на Запорожье рашисты похитили более 460 человек, 198 – в заложниках
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Запорожской области российские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 находятся в заложниках. Об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает корреспондент УНН.
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"У нас сейчас 461 человек похищен, из них 198 продолжает оставаться в заложниках. Давят на людей, принуждают к коллаборации, сотрудничеству по всем направлениям. Запугивают родителей и прочее", – сказал Старух.
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В июне сообщали, что в Запорожской области в плену рашистов находятся шесть должностных лиц и 368 граждан. В июле было известно о более 400 похищенных.