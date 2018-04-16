Мінприроди позбавило ліцензії чергового утилізатора небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У квітні цього року Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що 6 квітня Міністерство позбавило права збирати та небезпечні відходи ПП "ПРОМСИСТЕМА", ТОВ "Енергетична альтернатива-7" (збирання, перевезення, зберігання, оброблення та утилізація небезпечних відходів) та ТОВ "Тейнер Груп" (збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів)
Загалом з початку року Мінприроди анулювало 13 ліцензій на поводження із небезпечними відходами.
Разом з тим, у І кварталі 2018 року ліцензію на поводження із небезпечними відходами отримали ПП "Полімет", ТОВ "Укрекологістика" та ТОВ "Укрекосервіс".
Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їх словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутність нагляду з боку профільного Міністерства, велика частина спецкомпаній перетворилася у безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.
З 2018 року Мінприроди виведено з-під дії мораторію та дозволено проводити перевірки. Ековідомство цього року планує перевірити 130 утилізаторів небезпечних відходів.