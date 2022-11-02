Міноборони Сербії заявили про збиття невідомого дрону в повітряному просторі країни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Міноборони Сербії заявили, що збили комерційний безпілотник у безпосередній близькості від сербських військових об'єктів. Про це пише УНН, посилаючись на сербське видання "Вечірні новини".
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Міноборони Сербії повідомило, що безпілотник був збитий у районі Копаоніка із застосуванням засобів радіоелектронної постановки перешкод, у безпосередній близькості від військових об’єктів у гарнізоні Рашка.
Наразі пошуки збитого безпілотника тривають. Очікується, що його знайдуть до наступного дня.
Нагадаємо
Міністр оборони Сербії заявив, що збройні сили країни перебувають у стані бойової готовності через ескалацію напруженості у відносинах із сусіднім Косово через питання номерних знаків автомобілів.