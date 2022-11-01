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Сербія перевела армію у стан бойової готовності через ескалацію напруженості у Косово

Сербія перевела армію у стан бойової готовності через ескалацію напруженості у Косово

Київ • УНН

 • 383417 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Сербії у вівторок заявив, що збройні сили країни перебувають у стані бойової готовності через ескалацію напруженості у відносинах із сусіднім Косово через питання номерних знаків автомобілів, пише УНН.

Деталі

Мілош Вучевич заявив місцевому телеканалу Happy TV, що військові зроблять все необхідне для захисту сербських громадян, у тому числі Косова.

"Ми не можемо розслаблятися, але ми можемо виступати за діалог", - сказав Вучевич.

"Краще вести переговори тисячу днів, ніж провести один день в окопах", - додав він.

Контекст

Цього року Косово багато разів намагалося змусити свою сербську меншість оновити автомобільні номерні знаки, які датуються до 1999 року, коли Косово було частиною Сербії. Цей крок призвів до запеклих сутичок між поліцією та місцевими сербами.

Косово оголосило про свою незалежність від Сербії у 2008 році, але Сербія продовжує вважати Косово своєю територією.

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