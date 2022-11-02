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Минобороны Сербии заявили о сбитии неизвестного дрона в воздушном пространстве страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Минобороны Сербии заявили, что сбили коммерческий беспилотник в непосредственной близости от сербских военных объектов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сербское издание "Вечерние новости".

Детали

Минобороны Сербии сообщило, что беспилотник был сбит в районе Копаоника с применением средств радиоэлектронной постановки помех, в непосредственной близости от военных объектов в гарнизоне Рашка.

Сейчас поиски сбитого беспилотника продолжаются. Ожидается, что его найдут до следующего дня.

Напомним

Министр обороны Сербии заявил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии боевой готовности из-за эскалации напряженности в отношениях с соседним Косово из-за вопроса номерных знаков автомобилей.

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