Минобороны Сербии заявили о сбитии неизвестного дрона в воздушном пространстве страны

Детали

Минобороны Сербии сообщило, что беспилотник был сбит в районе Копаоника с применением средств радиоэлектронной постановки помех, в непосредственной близости от военных объектов в гарнизоне Рашка.

Сейчас поиски сбитого беспилотника продолжаются. Ожидается, что его найдут до следующего дня.

Напомним

Министр обороны Сербии заявил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии боевой готовности из-за эскалации напряженности в отношениях с соседним Косово из-за вопроса номерных знаков автомобилей.